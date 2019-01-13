الأحد , يناير 13 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / اللقاح المضاد للطاعون يصل الجزائر الأسبوع القادم

اللقاح المضاد للطاعون يصل الجزائر الأسبوع القادم

Djalila Rezzaki 13 يناير 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 47 زيارة

طمأنت وزارة الفلاحة الموالين المتضررين من وباء طاعون المجترات الصغيرة ،والذي تسبب في نفوق أكثر من 2000 رأس ماشية عبر 27 ولاية

وفي تصريح لوزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزقي أكد  بأن أولى جرعات اللقاح المضاد لطاعون المجترات الصغيرة ستكون متوفرة بحلول نهاية شهر جانفي الجاري

أوضح  بوعزغي بأنه  تم اتخاذ تدابير مستعجلة من طرف الحكومة من أجل اقتناء كميات كبيرة من اللقاح قصد وضعها في متناول المربين من أجل محاصرة انتشار الوباء،وأكد وزير الفلاحة بأنه تم استكمال التدابير الإدارية المتعلقة باقتناء هذه الجرعات من اللقاح، مشيرا إلى أن قطاعه الوزاري يعمل على مكافحة هذا المرض من خلال وضع تحت تصرف المصالح البيطرية عبر كامل التراب الوطني كميات كافية من جرعات اللقاح

كما أوضح الوزير بأنه تم إطلاق عملية التلقيح ضد الحمى القلاعية عبر كامل التراب الوطني، مذكرا بمختلف العمليات الوقائية التي يقوم بها القطاع و يشرف على تأطيرها

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

اختناق 18 شخصا بالغاز في برج بوعريريج

تعرض 18 شخصا للاختناق جماعي بالغازات المحروقة بقرية الهلتالة بالوادي لخضر بلدية الحمادية جنوب برج …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super