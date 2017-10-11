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“اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيمس بالقدرة الشرائية للمواطن”

عضو مجلس الأمةّ عن الأفافاس مزياني إبراهيم::
“اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيمس بالقدرة الشرائية للمواطن”

eldjazair 10 أكتوبر 2017 الوطني اضف تعليق 34 زيارة

أكد عضو مجلس الأمةّ، بحزب جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس”، مزياني ابراهيم، أمس، أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيمس بالقدرة الشرائية للمواطن الذي سيدفع ثمن السياسات المنتهجة.
وأوضح عضو مجلس الأمة على هامش الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع المتعلق بـ”النقد والقرض” بالمجلس في تصريح له، بالقول:”..أكدنا أن الأزمة هي سياسية”، مؤكدا أن اللجوء إلى “التمويل غير التقليدي” سيمس بالقدرة الشرائية للمواطن الذي سيدفع ثمن السياسات المنتهجة بالبلاد.
واعتبر المسؤول ذاته، أن القرار الذي اتخذته الحكومة من خلال اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والاستدانة من الخزينة العمومية ليس حلا، وأضاف بهذا الخصوص:”..الحل هو بناء دولة قانون والجباية يدفعها المواطن البسيط”، متهما المستثمرين بنهب أموال الشعب، منتقدا مغادرة وزير المالية للقاعة بسبب التزاماته وقال إنه تربطه التزامات تجاه مجلس الأمة.
رزاقي.جميلة

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