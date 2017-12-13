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اللجنة الاقتصادية تشرع في الاستماع إلى الخبراء والمسؤولين

دراسة مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية :
اللجنة الاقتصادية تشرع في الاستماع إلى الخبراء والمسؤولين

eldjazair 12 ديسمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 19 زيارة

شرعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط برئاسة فؤاد بن مرابط، رئيس اللجنة، أمس الأول في سلسلة إجتماعات سطرتها بهدف الاستماع إلى عدد معتبر من الخبراء وكبار المسؤولين في الميادين التي لها علاقة بمشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية.
وفي هذا الإطار برمجت اللجنة في الإجتماع الاستماع إلى خبير في الاتصالات الإلكترونية بالإضافة إلى مدراء كل من بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الوطني والبنك الخارجي الجزائري.
وللإشارة فإن مشروع هذا القانون، الذي تم عرضه أمام اللجنة بتاريخ 05 ديسمبر الجاري من طرف وزيرة البريد هدى إيمان فرعون، يهدف إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية من خلال إرساء جو من الثقة يفضي إلى تعميم وتطوير تبادل السلع والخدمات عبر الاتصال الإلكتروني.
رزاقي.جميلة

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