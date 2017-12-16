إستمعت لجنة الشؤون الاقتصادية، مساء أول أمس الخميس، إلى مدير الحظائر التكنولوجية بن صاولة حكيم الذي نوه بمشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،وقال بأنه بإمكانه فتح أفاق جديدة للمؤسسات المصغرة معربا في سياق حديثه عن إرتياحه لاستخدام إمتدادDZ كونه نطاق جغرافي يمثل الإطار الوطني.

ومن جهته، أوضح مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، خفيف أن المعهد يعمل على تكوين إطارات كفؤة في مجال الرقمنة بإمكانها العمل من أجل تقديم الإضافة اللازمة وتوظيف خبرتها بما يضمن نجاح المسعى الرامي إلى تطوير ميدان التجارة في الجزائر.

واستمعت اللجنة، أيضا إلى كل من الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال حاتم حسني والمستشار بمؤسسة TIC كحلان علي، وكذا تومي ممثلة موقعJumia الذين أثنوا بدورهم على مشروع هذا القانون ودعوا إلى إستغلال ومساهمة الخبراء والمختصين في دراسة أحكام هذا النص وإثرائها بما يعزز فرص نجاح التدابير المقترحة فيه.

وكانت اللجنة قد إستمعت، إلى كل من الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية،ورئيس الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، الذين ثمنا التوجه العام نحو تكريس الاستعمال التكنولوجي في المجال المصرفي وحثا على ضرورة بناء نسيج متلاحم بين وزارات المالية والبريد والتجارة لإنجاح هذا المشروع.

رزاقي.جميلة