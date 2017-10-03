كشف المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء محي الدين واقنوني، عن تشديد الرقابة على أرباب العمل لضمان التحصيل، بتجنيد أزيد من 600 مراقب، حيث خلصت العملية الى تسجيل أكثر من 76 ألف مخالفة بمختلف صيغها.

وأبرز واقنوني خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح ” بالقناة الإذاعية الأولى، أن تحصيلات الصندوق بلغت 30 بالمائة خلال شهر أوت الماضي وهي نسبة غير كافية مع العلم أن المصدر الرئيسي للتأمينات الاجتماعية هو التحصيلات من أرباب العمل، مضيفا أنه تم تعزيز المراقبة بالطريقة التحسيسية للحصول على التحصيلات من بعدها تم الدخول في مرحلة أخرى تستمر حتى يتم التحصيل أكثر في الأشهر والسنوات المقبلة و تتعلق بإجبارية الدفع وذلك بتعزيز المراقبة على أرباب العمل بمراقبين معتمدين.

واوضح المتحدث في السياق أنه تم تجنيد أكثر من 600 مراقب لأرباب العمل وخلصت العملية إلى تسجيل أكثر من 76 ألف مخالفة بكل صيغها، مشيرا إلى أنه تم توسيع وعاء الاشتراكات من خلال اشتراك 30 ألف رب عمل جديد و أكثر من 14 ألف أجير، كاشفا عن تحصيل 50 بالمائة من مستحقات الضمان الاجتماعي لدى أرباب العمل في السداسي الأول من 2017، قائلا إن الصندوق يعلق آمالا كبيرة سنة 2018 على قانون المالية حيث سيتم ضخ مبلغ معتبر فيه.

تعزيز الرقابة على العطل المرضية لتخفيف التعويضات

و كشف محي الدين واقنوني عن اتخاذ الصندوق لبعض الإجراءات فيما يخص العطل المرضية من بينها تعزيز المراقبة الطبية بجميع أشكالها وكذا المراقبة الإدارية لتخفيف التعويضات، موضحا أن الصندوق يدفع مبلغ متزايد كل سنة لهيئات الصحة.

كما تطرق ضيف الأولى إلى عصرنة القطاع الكترونيا وكذا إلى تكوين الأعوان بوكالات الصندوق ولاسيما بالأمازيغية وبلغة الإشارات ومنشورات بالبراي.

وفاء مرشدي