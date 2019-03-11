طالب المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس” برحيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، بسبب ما وصفه بالقرار الارتجالي وغير المشروع القاضي بتقديم العطلة الربيعية إلى العاشر مارس الحالي.

و جاء في البيان “إن المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي CNES يندد بشدة بالقرار الارتجالي غير المشروع الصادر عن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحت رقم 220 المؤرخ في 09 مارس 2019، والذي يقضي بتقديم العطلة الربيعية إلى يوم الأحد 10 مارس 2019 عوض يوم 21 مارس 2019 كما كانت مقررة وتمديد العطلة الربيعية إلى 25 يوم عوض 15 يوم.”

و أضاف البيان ” إن هذا القرار الارتجالي الصادر عن السيد الوزير تم دون استشارة الشركاء الاجتماعيين ودون تشاور مع أيطرف يؤكد مرة أخرى الفشل الذريع في تسيير قطاع التعليم العالي، وسعيه في كل مرة إلى تسييس وتحزيب الجامعة الجزائرية وإبعاد الجامعة الجزائرية عن دورها الحقيقي المنوط بها ومن أجل ذلك، قرر المكتب الوطني للنقابة رفض هذا القرار غير المشروع وغير المسبب، لأن أهم شرط لمشروعية أي قرار إداري هو التسبيب هذا القرار الذي لم يأخذ حتى بعين الإعتبارات الإلتزامات العلمية للأساتذة وتحميل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتبعيات المنجرة عن إتخاذ هذا القرار، و لمطالبة برحيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أصبح بقاءه يشكل خطرا على نظام الجامعة الجزائرية وكذا نطلب من الأسرة الجامعية عدم الانسياق وراء العنف ووراء الاستفزازات المتكررة والتمسك بسلمية الاحتجاجات، وإعطاء الوجه الحضاري للجامعة الجزائرية.”

رزاقي.جميلة