

تمكن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لأول مرة من افتكاك عدة امتيازات لصالح الأستاذ الجامعي من خلال عقد اتفاقية شراكة مع الشركة الجزائرية للتأمينات، تتعلق أساسا بالتأمين على السكن والسيارات في انتظار انتزاع التأمين الشامل على التقاعد مستقبلا.

أعلن “الكناس” أمس عن نتائج الاتفاقية الأخيرة التي عقدت بينه وبين الشركة الجزائرية للتأمينات CAAT والتي مكنته ولأول مرة من انتزاع ازيد من 5 امتيازات لصالح الأستاذ الجامعي تعلقت أساسا بتامين السكن بنسبة 100 بالمئة والحصول على تخفيضات هامة تصل الى 60 بالمئة على التأمين الشامل لسياراتهم، و50 بالمئة لصيغ التأمين غير الشامل، بالإضافة لامتيازات أخرى غير مسبوقة، حيث ابرز المنسق الوطني لنقابة أساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط أمس في اتصال مع “الجزائر” أن الأساتذة من خلال هذه الاتفاقية سيستفيدون من تخفيضات هامة تصل الى 60 بالمئة على التأمين الشامل لسياراتهم، و50 بالمئة لصيغ التأمين غير الشامل، بالإضافة لامتيازات أخرى غير مسبوقة على غرار السكن الصحة و التقاعد الى جانب المفاوضات القائمة بين الطرفين من أجل افتكاك مطالب أخرى لتوفير خدمات غير مسبوقة لصالح الأساتذة، وعلى رأسها احدى مؤسسات تركيب السيارات لتمكين الأساتذة من الاستفادة من سيارات جديدة وبسعر المصنع وبامتيازات في تقسيط السداد دون فوائد، مفيدا في السياق ذاته بأن “الكناس” و لأول مرة استطاع أن يضمن للأستاذ الجامعي بشكل عام بعض الامتيازات التي لطالما ناضل الأساتذة للحصول عليها و التي تمس اكثر من خمس قطاعات على غرار السكن، حيث سيستفيد الأستاذ الجامعي بعد هذه الاتفاقية من تأمين شامل على السكن أي بنسبة 100 في المئة في حالة وقوع سرقة فيضان حريق أو غيرها، بالإضافة الى قطاع الصحة الذي يعمل الكناس أيضا حاليا على ضمان علاج الأستاذ في السنوات القادمة وتخفيض أسعاره، كاشفا أيضا عن المفوضات القائمة فيما يتعلق باكتساب امتيازات أخرى تتعلق بالتامين الإضافي والذي يتعلق بالتقاعد والعمل على ضمانه للأستاذ بنسبة 100 في المئة الى جانب ذلك أيضا عرج ميلاط على مساعيه في ضمان دور النشر للأستاذ و تسهيل نشر و التسويق لكتبه، منوها ان عملية ابداع الملفات الخاصة بهذه التأمينات ستكون عن طريق الاتصال بممثلي الفروع على المستوى الوطني .

وفاء مرشدي