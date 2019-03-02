دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي”الكناس” الأساتذة والأسرة الجامعية، للتجند بقوة يوم الثلاثاء 05 مارس 2019 وتنظيم وقفات احتجاجية سلمية عبر كل جامعات الوطن، أمام الإدارات المركزية للجامعات بداية من الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي هذا حسب بيان نقابة “الكناس”من منطلق مصلحة البلاد التي هي أعلى من كل مصلحة وإيمان منها بعدالة الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ أيام عديدة، وإيمانا أيضا بأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة، وإيمانا منها بقوانين الجمهورية والدستور الذين يكرسون حق التظاهر والاحتجاج السلمي.

وثمن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES، الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر مند عدة أيام، و يثمن روح المسؤولية والوعي الذي أظهرته جميع الأطراف من متظاهرين وأعوان أمن، داعيا السلطة إلى تحمل مسؤوليتها، والإنصات لرأي الشعب والاستجابة لمطالبه، واحتواء الأزمة قبل تفاقمها وقبل انحراف الحراك ومحاولة استغلاله من بعض الجهات المغرضة.

رزاقي.جميلة