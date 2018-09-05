استنكرت نقابة الكناس التصريحات الأخيرة لوزير الصحة مختار حسبلاوي حول ظروف وفاة الدكتورة عائشة عويسات،والتي وافتها المنية بعد 10 أيام من المعانات بسبب لدغة عقرب،وهددت النقابة بتنظيم وقفة احتجاجية قريبا ردا على حزبلاوي .

عبرت النقابة في نص البيان الصادر عن المنسق الوطني للنقابة الدكتور عبد الحفيظ ميلاط ، و المنشور على صفحته على الفيسبوك ،والذي جاء شديد اللهجة عن بالغ الأسف والدهشة والاستنكار للتصريحات الموصوفة بالغير المسؤولة لوزير الصحة حول ظروف وفاة الدكتورة المرحومة عائشة عويسات.

وأشار البيان إلى أن الوزير وعوض أن يفتح تحقيق رسمي في سبب غياب طبيب مختص في القلب وطبيب مختص في الأعصاب في مستشفى يقع بعاصمة الجنوب الشرقي، وحول غياب مصل مضاد لسم العقارب في منطقة مشهورة بتواجد العقارب، وحول سبب بقاء الدكتورة المرحومة بغرفة الإنعاش لمدة 10 أيام كاملة دون أن يتم نقلها للمستشفى العسكري في الجوار أو لمستشفى آخر يوفر لها العلاج الغائب بمستشفى ورقلة، و راح يدلي بتصريحات أقل ما يقال عنها أنها غير مسؤولة متهما فيها الزميلة المرحومة أنها هي من اعتدت على العقرب!!!

هذا ودعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES عبر بيانه وزير الصحة إلى التراجع الفوري عن تصريحاته الصادمة وغير المسؤولة؛ داعيا الجهات المسؤولة من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة الي التدخل الفوري لرد الاعتبار للزميلة المرحومة،في حين أعرب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي انه لن يسكت أمام هذه الإهانة، داعيا كافة الأسرة الجامعية للتحضير لحركة احتجاجية وطنية، سيحدد شكلها وتوقيتها قريبا جدا، حسب نص البيان الممضى من طرف المنسق الوطني لنقابة الكناس عبد الحفيظ ميلاط.

رزاقي.جميلة