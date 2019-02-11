قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الدخول في إضراب مع تكتل نقابات التربية الوطنية يتحدد تاريخه لاحقا لأجل رفع التضييق عن حق ممارسة العمل النقابي واسترجاع حقوق الأساتذة المتعسف في حقهم والحفاظ على مكاسب ومكتسبات الأساتذة والقطاع ككل.

وفي بيان توج اجتماع المجلس الوطني لنقابة كنابست، استنكرت النقابة تعنت وزارة التربية الوطنية في تغاضيها عن التجاوزات والتعسفات الحاصلة في حق العديد من الأساتذة وممثليهم في الولايات، وشجبت التصريحات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية التضامنية.

وأعلنت نقابة كنابست رفضها القاطع لكافة الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية لأجل تحجيم وتقليص السلطة البيداغوجية للأستاذ، بالإضافة إلى بالقرارات الفردية والانفرادية الصادرة من طرف وزارة التربية الوطنية في عديد القضايا دون إشراك الشريك الاجتماعي في مناقشتها وإعدادها.

وبرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية خطوته بالدخول في إضراب جديد برفع التضييق عن حق ممارسة العمل النقابي واسترجاع حقوق الأساتذة المتعسف في حقهم والحفاظ على مكاسب ومكتسبات الأساتذة والقطاع.

وفيما يخص مسابقة الترقية الأخيرة أعاب التنظيم على مصالح بن غبريت طريقة تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بترقية الأساتذة وما رافقها من لبس وغموض في جميع مراحلها سواء ما تعلق الأمر بالإعلان أو مضمون المواضيع وعملية التصحيح .

هذا وحذر الكنابست من استمرار الوضع على حاله الذي أصبح يندر بانفجار ميداني وشيك، وأكد أنه أمام الأخطار المحدقة بمكاسب ومكتسبات الأساتذة.

فلة-س