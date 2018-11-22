كشف المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية مكتب الجزائر وسط أنه سيعود للاحتجاج بداية من يومي 26 و27 نوفمبر الجاري وهذا بسبب تعنت وزارة التربية في حل مشاكل الأساتذة المرفوعة لها من قبل .

وجاء في بيان ذات الجهة تحوزه “الجزائر” أنه بناءا على دعوة مدير التربية للجزائر وسط الرسمية بتاريخ 14 نوفمبر 2018 لحضور اجتماع رفقة الأستاذين محل تحويل لبى المكتب الولائي الدعوة لمناقشة المشاكل المودعة في الإشعار بالإضراب بتاريخ 08نوفمبر 2018 إلا أنه لم يلمس أي استعداد لحل المشاكل العالقة وانتهت الجلسة حسب البيان إلى انسداد خصوصا ما تعلق بقضية تحويل الأستاذين .

وأكد نفس البيان، تمسكه بضرورة إعادة الأستاذين إلى مؤسستيهما الأصليتين لعدم قانونية التحويل التعسفي،ومتمسك بإيواء الأساتذة الذين وظفوا عبر الأرضية الرقمية الوطنية،ومتمسك بحق الأساتذة في الطور الإبتدائي والمتوسط في عطلة نهاية الأسبوع لعدم قانونية تعليمة وزارة التربية الوطنية الأخيرة ،كما أكد البيان أن الاستعجال في تطبيق منهاج الجيل الثاني على الطور الثالث السنة “الخامسة”دون طبع الكتب المناسبة به والاكتفاء بالوثائق المساعدة يجعل الأساتذة في حيرة وتيه أثناء تحضيرهم اليومي للدروس ويكلفهم مالا يطيقون،وعليه أكد البيان إقراره بالعودة للحركة التصعيدية بإضراب يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.

رزاقي.جميلة