دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكناباست”، الأساتذة إلى ضرورة عقد جمعيات عامة بتاريخ الـ11 اكتوبر الجاري، ومجالس ولائية بتاريخ الـ 14 اكتوبر الحالي، لوضع خريطة عمل و تقديم مقترحات بخصوص الحركات الاحتجاجية التى تسمح بالدفاع عن حرية ممارسة العمل النقابي وتضمن حماية الممثلين النقابيين.

وتأتي انتفاضة الكناباست عقب القرار الصادر في حق عضو المجلس الوطني عن ولاية البليدة ، و الذي هو محل توقيف ومتابعة قضائية بسبب ممارسته للعمل النقابي.

وعبر “الكناباست” في بيان له عن استيائه من التصريحات الإعلامية للقائمين على وزارة التربية الوطنية المتعلقة بالدخول المدرسي و هدوئه ، بالرغم من الوضع الكارثي الذي شهده في جميع جوانبه هذه السنة، و كشف عن تذمره من سياسة التغييرات والتعديلات العشوائية التي مست المناهج والبرامج دون تحضير مسبق و لا تكوين جاد فى غياب كل الوسائل المرافقة،هذه الأخيرة التي تعنبر ـ حسبه ـ الزامية يجب توفرها لضمان نجاح العملية.

كما جدد ، المجلس المطالبة بالتعجيل في تنصيب المجلس الأعلى للتربية والمرصد الوطني للتربية وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية الجزائرية و ذلك لضمان تحسين وضعية قطاع التربية.

وفاء مرشدي