أعلن مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا ” مساندته لتقنيي الصيانة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذين تم فصلهم بعد حركتهم الاحتجاجية الأخيرة داعيا السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة لحماية موظفيها ،وكذا ضمان حرية ممارسة العمل النقابي التي أقرتها قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية لكل العمال والموظفين،وقال الكلا في بيان له أن الحكومة تواصل في سياسة التعسف و قمع الحريات حيث يواجه الاحتجاج في الجزائر للمطالبة بالحقوق والإلتزام بالاتفاقيات مرة أخرى بالتعسف الإداري والتجاوزات القانونية وهذا ما تم الوقوف عليه هذه الأيام بعد توقيف عمال الصيانة وممثلي النقابة الوطني لتقنيي صيانة الطائرات”

واستنكر التنظيم طريقة تعاطي إدارة الخطوط الجوية الجزائرية مع مطالب المحتجين ، معلنة مساندتها اللامشروطة لمطالب تقنيي الصيانة وحقهم في الاحتجاج السلمي، كما طالبت السلطات العمومية بتحمل مسؤوليتها كاملة وحماية موظفيها أينما كانوا، وكذا ضمان حرية ممارسة العمل النقابي التي أقرتها قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية لكل العمال والموظفين.

ر.جميلة