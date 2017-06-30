الكشف عن جنسية مهاجم مسجد كريتاي في باريس

كشف مصدر قضائي في فرنسا إن الرجل الذي صدم بسيارته الحاجز المحيط بمسجد كريتاي، جنوب شرق العاصمة الفرنسية باريس الخميس، أرمني ويبلغ من العمر 43 عاما.

وصدم الرجل بسيارته، الخميس، الحاجز المحيط بمسجد كريتاي دون أن يخلف ضحايا، قبل أن توقفه الشرطة بتهمة “محاولة شن هجوم”. وذكرت مديرية شرطة باريس أن الرجل الذي كان على متن سيارة “صدم مرارا الحواجز التي وضعت لحماية مسجد كريتاي وعندما لم يتمكن من تجاوزها واصل سيره وصدم رصيفا للمارة قبل أن يلوذ بالفرار”.

وأوقف السائق وهو مالك السيارة “دون حوادث” في منزله ووضع قيد التوقيف الاحترازي. وقال مصدر قريب من التحقيق إن قوات الأمن قامت بتفتيش منزله مساء الخميس. كما كشف مصدر آخر أن الموقوف أرمني، يبلغ من العمر 43 عاما، خضع لتقييم نفسي، لكن السلطات القضائية قالت إنه لم يكن مخمورا. وتابع المصدر أن الموقوف “أشار بشكل مبهم إلى الاعتداءات” الإرهابية التي تشهدها فرنسا منذ العام 2015 والتي أوقعت 239 قتيلا. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، في بيان، أن التحقيق سيكشف “الدوافع الحقيقية” للرجل الذي “حاول اقتحام موقف مسجد على متن سيارته”. وشدد رئيس شرطة باريس، ميشال ديلبويش، على أن السلطات تبذل “كل الجهود” من أجل “تحديد دوافع السائق ومسؤوليته الجنائية”.