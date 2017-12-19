يتنافس هذا الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة 70 عملا روائيا على الجائزة الكبرى أسيا جبار للرواية في طبعتها الثالثة، والتي اشرف على تنظيمها المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، هذه الجائزة ضمت لجنة تحكيم متكونة من ستة أعضاء من أساتذة جامعين ومثقفين لانتقاء أحسن عمل روائي وتتويجه بالجائزة الكبرى أسيا جبار.

جائزة أسيا جبار الكبرى للرواية التي تحمل اسم الروائية الجزائرية الكبيرة التي رحلت في 2015 من قبل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار (أناب) والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية (ايناغ) ضمت هذه السنة حوالي 70 عملا روائيا من مختلف الولايات وبمشاركة الجالية الجزائرية في الخارج، الأعمال قدمت باللغات الثلاث العربية و الفرنسية و الأمازيغية وقد تم تصنيفها و ترتيبها من قبل لجنة التحكيم حيث أحصت مشاركة 42 رواية بالفرنسية و24 بالعربية و5 بالأمازيغية يحصل كل متوج على الجائزة ومبلغ مائة مليون سنتيم، اللجنة المكلفة بهذا العمل تتكون من ستة أعضاء من الجامعين والمثقفين هم: أمينة بقاط وعبد المجيد مرداسي وحميد بوحبيب وابراهيم صحرواي وعبد القادر بوزيدة وعاشور فني مع الحفاظ على الرئيسة السابقة نجاة خدة، اللجنة لم تكشف عن القائمة الطويلة أو القصيرة للمترشحين للجائزة التي تقتصر على الناشرين والكتاب الجزائريين حيث يعلن عن المتوجين الثلاثة خلال حفل التسليم، المنظم يوم الخميس القادم بالمركز الدولي للمؤتمرات، بدك ران السنة السابقة توجت المشارك سمير قسيمي عن روايته باللغة العربية “كتاب الماشاء” وليندة كوداش عن روايتها باللغة الأمازيغية ” Tamacahut taneggarut “ ( ثماشاهوت تاناغاروث ) وجمال ماتي عن روايته باللغة الفرنسية ” Yoko et les gens du barzakh ” (يوكو أي لي جون دو برزخ)، كما تأمل لجنة التحكيم من خلال الطبعة الثالثة أن تكون رفيعة المستوى بالمقارنة مع الطبعات السابقة.

شفيقةأوكيل