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الكتل البرلمانية للمعارضة تتجه لتجميد أنشطتها في البرلمان

والانضمام للحراك الشعبي الرافض لـ "الإستمرارية ":
الكتل البرلمانية للمعارضة تتجه لتجميد أنشطتها في البرلمان

idir demiche 9 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 150 زيارة

شرعت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني في عقد سلسلة من المشاورات والاتصالات في محاولة منها لأن يكون لها دور في المرحلة الراهنة و تشكيل قوة ضغط  بدراسة خيار  تجميد نشاطاتها بالغرفة السفلى للبرلمان  خلال الأيام القليلة القادمة  كرد فعل على ما تسميه بسياسة الأمر الواقع التي تحاول السلطة القائمة انتهاجها بفرض ” الاستمرارية بالرغم رفض الشعب لها.

وكشف النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز و الذي أكد في تصريح ل ” الجزائر ” أمس أن الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة هي في الوقت الراهن بصدد النقاش والتشاور حول الخطوات العملية التي يمكن أن تقوم بها في المرحلة المقبلة  للرد  على ما أسماه  بالاستمرارية التي تسعى السلطة القائمة لفرضها و قال :” المعارضة البرلمانية لن تقف مكتوفة الأيدي وستكثف لقاءاتها ومشاوراته للخروج لموقف موحد وخطوة عملية على سياسة الأمر الواقع .

ومن جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق أن الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة  تدرس خيار مقاطعة نشاطات وأعمال المجلس الشعبي الوطني للمرحلة المقبلة كرد فعل على ما تعيشه البلاد و الانضمام للحراك الشعبي  مؤكدا أن الأمر يتعلق بتعليق النشاط و ليس الانسحاب.

هذا وشهد البرلمان الأسبوع الفارط استقالات لبعض نواب البرلمان من النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سيد احمد فروخي وتخليه عن عضويته من الحزب  و أورد في بيان له :”أعلن تقديم استقالتي من المجلس الشعبي الوطني وإنهاء عضويتي في حزب جبهة التحرير الوطني حيث كنت على رأس قائمة مرشحي الحزب عام 2017 على أمل المساهمة في نهضة في  الجزائر مبررا خطوته بضرورات اللحظة السياسية” التي تفرض عليه أخلاقيا وسياسيا اتخاذ هذا القرار وأضاف”في الوقت الذي نشهد فيه لحظات استثنائية في هذه الأيام الأخيرة، فإن واجبنا في هذا البلد هو الاستماع والتحلي بالحكمة العظيمة لمرافقة هذه الحركة الاجتماعية الهامة لمستقبل بلدنا”. وذلك إلى جانب النائب الحر خالد تازاغارت

زينب بن عزوز

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