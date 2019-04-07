“الكاف”: هذا هو تصنيف المنتخبات الإفريقية في كأس الأمم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تصنيف المنتخبات في قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام يوم الجمعة المقبل 12 أفريل الجاري :

هذا وكانت مصر قد حصلت على شرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية بعد سباقها مع جنوب إفريقيا، حيث ستقام على 6 ملاعب في مدن مختلفة بمصر خلال الفترة بين بين 21 جوان الى 19 جويلية المقبل بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

التصنيف الأول:

مصر – غانا – تونس – كوت ديفوار – الكاميرون – السنغال.

التصنيف الثاني:

المغرب – نيجيريا – جمهورية الكونغو الديمقراطية – الجزائر – مالي – غينيا.

التصنيف الثالث:

أوغندا – جنوب أفريقيا – غينيا بيساو – زيمبابوي – أنجولا – بوروندي.

التصنيف الرابع:

موريتانيا – ناميبيا – بنين – كينيا – مدغشقر – تنزانيا.