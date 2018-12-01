قررت أمس، الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، “الكاف”، سحب شرف احتضان كأس أمم إفريقيا 2019 من الكامرون، قبل سبعة أشهر فقط من انطلاق فعالياتها، بسبب تأخر المنشآت والبنى التحتية، لتفتح على إثر ذلك باب الترشيحات للدول الراغبة في تنظيم العرس القاري ومن أبرزها المغرب وجنوب إفريقيا. وخلال الاجتماع الذي عقدته أمس اللجنة التنفيذية لـ”الكاف”، بالعاصمة الغانية أكرا، قطعت هيئة الرئيس أحمد أحمد الشك باليقين في ظل التأويلات بشأن استطاعة الكامرون على تنظيم الدور المقبلة من “الكان” من عدمه، حيث قرر المجتمعون تجريد الكامرون رسميا من استضافة كأس إفريقيا للأمم، بعد تقارير متتالية وسلبية من اللجنة المنظمة التي زارت مرارا المنشآت والفنادق والبنى التحتية، فبناء على آخر تقرير للجنة التفتيش التابعة للاتحاد، أكدت بأن الكاميرون جاهزة فقط بنسبة 60 بالمائة لاستضافة التظاهرة، وهي نسبة أقل من النسبة التي حددها الاتحاد القاري في دفتر التحملات الخاص بالمسابقة والمتمثلة في 85 بالمائة، وفي مدة زمنية قصيرة تتمثل في أقل من 7 أشهر من انطلاق المنافسة. وبالموازاة مع ذلك فتحت الاتحادية الإفريقية المجال أمام الدول الراغبة في استضافة البطولة، لتقديم ملفاتها بداية من اليوم وإلى غاية شهر جانفي المقبل، لاختيار البلد المضيف للنسخة التي ستقام للمرة الأولى في فصل الصيف وبمشاركة 24 منتخبا. ويرى المتتبعون أنّ المغرب سيكون في رواق أحسن لنيل شرف تنظيم “كان 2019″، بالنظر إلى الدعم الكبير الذي يحظى به، بالإضافة إلى البنية التحتية والجهوزية اللوجيستية اللازمة لتنظيم الحدث القاري المقرر إقامته في الفترة ما بين 15 جوان و13 جويلية 2019، خاصة وأنّ المغرب كانت قد خسرت مؤخرا شرف تنظيم مونديال 2026 أمام الملف الثلاثي لأمريكا الشمالية، لكن الجارة الغربية ستلقى منافسة حادة من قبل جنوب إفريقيا التي أبدت رغبتها هي الأخرى في دخول غمار التنافس على خلافة الكاميرون على احتضان نهائيات كأس الأمم العام المقبل. وعلى صعيد متصّل، كانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بمعية اتحاد دول شمال إفريقيا، قد أبدت دعمها الكامل للملف المغربي، ومارست ضغطا كبيرا على هيئة الملغاشي أحمد أحمد من أجل سحب تنظيم “الكان” من الكاميرون بسبب التأخر الكبير في التحضيرات ومنحه إلى المغرب، حسب آخر بيان لإتحاد شمال إفريقيا للعبة، وهو ما يعني أنّ الجزائر ستكون خارج سباق الترشيحات، رغم تأكيد وزارة الشباب والرياضة و”الفاف” بخصوص استعداد البلد لاحتضان أكبر الأحداث الرياضية في القارة الإفريقية، خاصة في ظل التأكيد على جاهزية ملاعب تيزي وزو، براقي ووهران بداية من العام المقبل، لتفضل الجزائر دعم المغرب على الدخول في رهان سيكون خاسرا بنسبة كبيرة في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الأخيرة.

ع.ب