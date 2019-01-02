أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2018، والتي استبعد على إثرها الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث انحصرت القائمة بين ثلاث مترشحين وهم المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني والغابوني بيار أمريك أوباميانغ. وأعلنت أمس، “الكاف” في بيان عبر موقعها الرسمي، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء للعام 2018، بعدما كانت مكونة من 10 لاعبين من بينهم رياض محرز، قبل أن تقرر ذات الهيئة إسقاط اسم الجزائري منها، وذلك بالنظر للمستوى المتذبذب الذي ظهر به محرز سواء بقميص “المان سيتي” أو “الخضر”، مقارنة بالثلاثي المرشح وعلى رأسه محمد صلاح الذي قد يخلف نفسه كأفضل لاعب في القارة السمراء والتتويج بالجائزة للعام الثاني على التوالي، كما يلقى أيضا منافسة شرسة من قبل زميله في ليفربول الإنجليزي ساديو ماني الذي يأمل في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه وهو الذي ترشح لأكثر منمرة، فيما يتواجد الغابوني أوباميانغ ضمن قائمة أفضل 3 لاعبين منذ عام 2014 أي في 5 مرات متتالية معادلا رقم يايا توري وإيسيان. وفي سياق منفصل، انتقد موقع “مانشستر إيفنينغ” أداء محرز في أول 6 أشهر قضاها مع مانشستر سيتي بعد انتقاله للفريق في الصائفة الماضية، حيث أشار ذات المصدر، بأن مهاجم “الخضر” هو اللاعب الأكثر استعمالا من طرف غوارديولا هذا الموسم، غير أنه لم يقدم الشيء الكثير لحد الآن. عائدا –المصدر- إلى ركلة الجزاء الضائعة ضد ليفربول قبل مواجهة ذات الفريق غدا الخميس في قمة الجولة الـ21 من “البريميرليغ”، بالإضافة إلى تضييعه فرصتين حقيقيتين في مباراة ساوثامبتون الأخيرة، وهو ما زاد الطين بلة. من جهته، تواجد محرز في المركز التاسع في القائمة التي تضم 20 لاعبا لأحسن الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك وفقا لما كشف عنه الموقع الالكتروني الرياضي “أفريكا فوتبول دايلي”، أمس الأول، حيث تصدر القائمة الإيفواري ديديي دروغبا، بينما حل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول في المركز الثامن. وحل محرز لاعب نادي مانشستر سيتي في المركز التاسع برصيد 44 هدفا سجلها منذ بداية مغامرته مع ليستر سيتي مطلع العام 2014 وصولا إلى مانشستر سيتي الذي انتقل إليه في الصيف الماضي، فيما سجل الإيفواري ديدي دروغبا المهاجم السابق لنادي تشلسي 104 هدفا، متبوعا بالطوغولي إيمانويل أديبايور برصيد97 هدفا، بينما جاء المهاجم النيجيري ياكوبو، اللاعب السابق لنادي إيفرتون ثالثا بـ95 هدفا، متبوعا بالإيفواري يايا توري برصيد 62 هدفا، ثم النيجيري نوانكو كانو بـ54 هدفا، متبوعا بالمهاجم السينغالي ساديو ماني لاعب ليفربول بـ52 هدفا رفقة النيجيري ايفان ايكوكو، وبعدهما الدولي المصري محمد صلاح بـ45 هدفا، فرياض محرز برصيد 44 هدفا.

ع.ب