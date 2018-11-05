كشفت مصادر صحفية في تونس، أن الاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، شرعت في اتخاذ إجراءات ردعية ضد الحكم الدول الجزائري مهدي عبيد شارف، على خلفية الأخطاء الكارثية التي ارتكبها خلال ذهاب نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا الذي جرى الجمعة الماضي، بين الأهلي المصري والترجي التونسي (3-1)، وما خلفه من انتقادات واسعة وجدل كبير حول الأداء الذي قدمه الحكم الجزائري. وبالرغم من أن القرار لم تعلن عنه الهيئة الكروية الإفريقية، إلا أن مصادر إعلامية في تونس، أوضحت أن “الكاف” قررت اتخاذ قرارات بشأن الحكم عبيد شارف، إذ يبدو أن مسؤولي كرة القدم في تونس بقيادة رئيس الاتحاد وديع الجريء، قرّروا الذهاب بعيدا في قضية مباراة الأهلي والترجي التي كان بطلها الحكم عبيد شارف، فبعد الاجتماع الطاريء الذي عقدته الهيئة الكروية التونسية مساء أول أمس، من أجل التباحث حول ما جرى والتنديد بالأداء التحكيمي، ومطالبة “الكاف” بمعاقبة الحكم الجزائري ولاعب الأهلي وليد أزارو، أكدت مصادر صحيفة “الشروق” التونسية، أن هيئة الرئيس أحمد أحمد قد قرّرت تعليق نشاط عبيد شارف، وهو ما يعني معاقبته بالحرمان من إدارة لقاءات كأس العالم للأندية المقررة شهر ديسمبر المقبل في الإمارات العربية المتحدة، وهي الخطوة التي تبدو أنها كانت منتظر بالنظر للأبعاد الذي أخذتها قضية اللقاء المذكور، والانتقادات الحادة التي طالب عبيد شارف من مختلف الجهات الكروية، خاصة في تونس، أين حمّل الجميع هزيمة الترجي للحكم الجزائري الذي لم يكن في يومه وارتكب أخطاء واضحة ساهمت في النتيجة النهائية للقاء. كما أكدت إذاعة “موزايیك” التونسیة ما نشرته الشروق التونسیة لافتة إلى أن حامد المغربي المتحدث الرسمي باسم الجامعة التونسیة لكرة القدم، أكد على استنكار الجامعة التونسیة لأداء الحكم الجزائري في ذھاب نھائي رابطة الأبطال الإفريقیة بین الترجي والأھلي، معتبرا أنه كان أداء ھزيلا وتضمن أخطاء جسیمة وأثر على نتیجة المباراة. ويرى متتبعون، أن الخطوة التي بصدد أن تتخذها “الكاف”، ستمثل ضربة في صميم سمعة التحكيم الجزائري، الذي يعيش أسوأ أيامه بالنظر لما يرتكبه الحكام من أخطاء جسيمة في مقابلات الرابطتين الأولى والثانية المحلية، والتي ساهمت في تدني مستوى البطولة وكذا الاتهامات التي تطال أصحاب البذلة السوداء واللجنة المسيرة لها، وقبلهم الاتحادية الجزائرية والرابطة المحترفة. وشھدت مباراة الترجي التونسي ضد الأھلي المصري جدلا تحكیمیا بسبب احتساب حكم المباراة ركلتي جزاء لصالح الأھلي أثرا على نتیجة المباراة، حیث استطاع الأھلي أن يفوز بثلاثة أھداف مقابل ھدف وحید في المباراة التي أقیمت على ملعب برج العرب، في ذھاب نھائي دوري أبطال إفريقیا.

ع.ب