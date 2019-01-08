“الكاف” تؤكد….”كان 2019″ رسميا في مصر

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مصر لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، بعد سحب شرف تنظيمها من الكاميرون في وقت سابق. وخلال اجتماع عقد صباح اليوم بالعاصمة السنغالية “داكار”، أعلنت “الكاف” على لسان رئيسها أحمد أحمد، أن “الكان” القادم سيتم إجرائه في مصر التي ستخلف الكامرون التي تأخرت في بناء المنشآت وتأكد عدم جاهزيتها لهذا الحدث القاري. وتحصل المصريون على 16 صوتا مُقابل واحد لمنافستها، وامتناع عضوا واحدا. وسبق لمصر تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 مرات فى 1959 و1974 و1986 و2006 وتوجت باللقب فى ثلاث مناسبات وخسرت اللقب فى 1974 فقط.