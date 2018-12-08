الكاتب عبد الحفيظ بوخلاط لــ “الجزائر”: “لهذا السبب لست مع تعليم اللغة الفرنسية في الطور الابتدائي”

طالب الكاتب عبد الحفيظ بوخلاط، من وجهة نظر شخصية خاصة به، ضرورة تعليم اللغة العربية فقط في المرحلة الابتدائية، حتى يستطيع الطفل على استوعابها، ليتم تعليم اللغات الأخرى في مراحل الأطوار الأخرى، لان طاقة التلميذ لا تؤهله أن يستوعب لغتين، وبالتالي سينفر منهما، لذلك لابد من تلقينه لغة واحدة بطريقة كاملة متكاملة، لينفتح بعدها على اللغات الأخرى.

وكونه صاحب تجربة طويلة في مجال التعليم، باعتباره أستاذ متقاعد في اللغة فرنسية، اعتبر بوخلاط في تصريح لــ “الجزائر” أن اهتمامه بالأطفال راجع لأنهم رجال المستقبل، لذلك لابد علينا أن نشتغل على عامل تربيتهم وتثقيفهم، وإذا كان من ذلك العكس فإننا سنشهد مجتمعا متدهورا.

وقال بوخلاط في سياق آخر، أن كتابه الموسوم “البسيط في علم العروض” والموجه لتلاميذ الأطوار التعليمية، المتوسطية والثانوية، يحاول أن يبسط أكثر تقطيع البيت، البحور، القافية والوزن، مؤكدا أن الكتاب ليس مثل الذي قدمه كبار الأساتذة الأستاذ نويوات وحركات …

ويتطرف الكتاب الصادر عن دار النبع الصافي بخميس الخشنة إلى القافية وأنواعها، البحور الستة عشر، التفعيلات المكونة للبحور تفعلة واحدة او تفعلتين، فضلا عن تقطيع البيت كيف نكتب عروضيا البيت فيها قوانين.

وعن إبداعاته، قال أن له خمس كتب في السوق وواحد في طور الانجاز، نجد على غرار: “الحروف تتكلم”، “شدو البلاب” ، ديوان “أول قصيدة” الصادر باللغة فرنسية، “البسيط في علم العروض”، “أمثال وحكم“…

صبرينة كركوبة