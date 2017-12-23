القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة وكيفية مشاهدة البث المباشر

beINSPORTS
HD1 عصام الشوالي
HD1 خالد الحدي
HD3 علي محمد علي
4K عصام الشوالي وعلي محمد
HD12 اللغة الإنكليزية
HD14 اللغة الفرنسية
HD17 اللغة الإسبانية
– القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة الكلاسيكو
تردد القنوات المفتوحة الناقلة للكلاسيكو:
قناة Arezu TV
القمر الصناعى : ياه سات
التردد: 12015، H أفقى، 27500_ 3/4
قناة IRIB TV 3
القمر الصناعى : عرب سات
التردد: 12265، أفقى H، 30000، 3/4
قناة SPORT TV 3
القمر الصناعى: أفغانستان
التردد: 11293، عمودي V، 27500، 3/4
قناة IR CAMA 3
القمر الصناعى: يوتلسات
التردد: 12262، 27500، H
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القمر الصناعى: هوت بيرد
التردد: 10775، أفقى، 27500
قناة RAH -e – farda TV
القمر الصناعى: ياهسات
التردد: 12015، أفقى، 27500
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القمر الصناعى: تركسات
التردد : 12447، أفقى، 2400
قناة VARZISH TV
القمر الصناعى : ياه سات
التردد: 11938 – 3/4 – 27500 – أفقى “H”
القمر الصناعى: APSTAR
التردد: 11843 – 3/4 – 27500 – عمودى “V”
القمر الصناعى : ياه سات
التردد: 11785 – أفقى – 27500