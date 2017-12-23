القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة وكيفية مشاهدة البث المباشر

beINSPORTS

HD1 عصام الشوالي

HD1 خالد الحدي

HD3 علي محمد علي

4K عصام الشوالي وعلي محمد

HD12 اللغة الإنكليزية

HD14 اللغة الفرنسية

HD17 اللغة الإسبانية

– القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة الكلاسيكو

تردد القنوات المفتوحة الناقلة للكلاسيكو:

قناة Arezu TV

القمر الصناعى : ياه سات

التردد: 12015، H أفقى، 27500_ 3/4

قناة IRIB TV 3

القمر الصناعى : عرب سات

التردد: 12265، أفقى H، 30000، 3/4

قناة SPORT TV 3

القمر الصناعى: أفغانستان

التردد: 11293، عمودي V، 27500، 3/4

قناة IR CAMA 3

القمر الصناعى: يوتلسات

التردد: 12262، 27500، H

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القمر الصناعى: هوت بيرد

التردد: 10775، أفقى، 27500

قناة RAH -e – farda TV

القمر الصناعى: ياهسات

التردد: 12015، أفقى، 27500

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القمر الصناعى: تركسات

التردد : 12447، أفقى، 2400

قناة VARZISH TV

القمر الصناعى : ياه سات

التردد: 11938 – 3/4 – 27500 – أفقى “H”

القمر الصناعى: APSTAR

التردد: 11843 – 3/4 – 27500 – عمودى “V”

القمر الصناعى : ياه سات

التردد: 11785 – أفقى – 27500