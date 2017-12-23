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القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة وكيفية مشاهدة البث المباشر

yassin bouras 23 ديسمبر 2017 الحدث, رياضة دولية اضف تعليق 21 زيارة

 

beINSPORTS 

HD1                 عصام الشوالي

HD1                     خالد الحدي

HD3                 علي محمد علي

4K      عصام الشوالي وعلي محمد

HD12                  اللغة الإنكليزية

HD14                   اللغة الفرنسية

HD17                   اللغة الإسبانية

القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة الكلاسيكو

تردد القنوات المفتوحة الناقلة للكلاسيكو:

قناة Arezu TV
القمر الصناعى : ياه سات
التردد: 12015، H أفقى، 27500_ 3/4

قناة IRIB TV 3
القمر الصناعى : عرب سات
التردد: 12265، أفقى H، 30000، 3/4

قناة SPORT TV 3
القمر الصناعى: أفغانستان
التردد: 11293، عمودي V، 27500، 3/4

قناة IR CAMA 3
القمر الصناعى: يوتلسات
التردد: 12262، 27500، H
—–
القمر الصناعى: هوت بيرد
التردد: 10775، أفقى، 27500

قناة RAH -e farda TV
القمر الصناعى: ياهسات
التردد: 12015، أفقى، 27500
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القمر الصناعى: تركسات
التردد : 12447، أفقى، 2400

قناة VARZISH TV
القمر الصناعى : ياه سات
التردد: 11938 3/4 27500 أفقى “H”
القمر الصناعى: APSTAR
التردد: 11843 3/4 27500 عمودى “V”
القمر الصناعى : ياه سات
التردد: 11785 أفقى 27500

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