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القنصل العام الجزائري بتونس يحث الجزائريين على الإقبال على الإنتخابات

Rafika Maariche 23 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 88 زيارة

 

دعا القنصل العام الجزائري في تونس الشريف مصطفى بن عياد في تصريح لجريدة الصباح التونسية اليوم، الجزائريين المقيمين في تونس إلى الإقبال بكثافة على الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل 2019

وأكّد أن فترة التصويت للجزائريين في الخارج تمتد من 13 إلى 18 من افريل المقبل، مضيفا أن القنصلية خصصت سبعة مكاتب اقتراع اثنان في مكتبها في تونس والبقية في فضاء البلديات الراجعة بالنظر إلى عدد من مناطق البلاد (باردو وشواط ولاية منوبة وحمام الانف ولاية بن عروس ومنزل بورقيبة ولاية بنزرت اضافة الى ولايتي نابل وسوسة

وشدّد على أهميّة دور السلطات التونسية في تسهيل مهام القنصلية العامة في الإعداد للموعد الانتخابي الرئاسي في الجزائر.

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