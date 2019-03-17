القناصلة العامون لأمريكا يكرمون مهندسة جزائرية
Fella Soltani
17 مارس 2019
الحدث
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main_post 2019-03-17
ادرت جمعية القناصلة العامين بنيويورك بتكريم المهندسة المعمارية الجزائرية ليلى حمرون يزيد نظير اسهاماتها الكبيرة في مجال الهندسة المعمارية الايكولوجية و المستديمة، حسبما اكده بيان للقنصلية العامة الجزائرية بنيويورك.
و قد تسلمت ليلى حمرون يزيد شهادة اعتراف من جمعية القناصلة العامين بنيويورك خلال حفل نظم بمناسبة احياء اليوم العالمي للمرأة و الذي شارك فيه ممثلين عن السلك الدبلوماسي و القنصلي و سلطات البلد المضيف و وزيرة التضامن الوطني و الاسرة وقضايا المرأة.
و اوضح البيان ذاته ان المهندسة المعمارية المزدوجة الجنسية (الجزائرية-الامريكية) والمتخرجة من المدرسة متعددة التقنيات للهندسة المعمارية و العمران بالجزائر متحصلة على شهادة تحكم من مركز الدراسات العليا في التاريخ و حفظ الاثار بباريس و ماستر في المسائل الحضرية و السياسات العامة من جامعة دولاوير.
كما انها من المبادرين لتطبيق يهدف الى ترقية استراتيجيات المحافظة على المعالم و المواقع التراثية و مؤلفة عديد الاعمال البحثية حول اخطار الكوارث الطبيعية في النسيج الحضري و تكييف السياسات العامة مع التغيرات المناخية.
في هذا الصدد اشادت القنصل العام للجزائر بنيويورك صابرية بوقادوم في الكلمة التي القتها بصفتها رئيسة المجموعة الافريقية لجمعية القناصلة العامين بنيويورك بالجهود التي بدلتها المهندسة الجزائرية في المحافظة على التراث و التزامها المدني و المجتمعي.
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