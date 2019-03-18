تجمع عشرات القضاة والمحامين وأمناء الضبط، أمام مقر مجلس قضاء تيبازة، ، في وقفة احتجاجية معبرين عن دعمهم للحراك الشعبي و مساندتهم غير المشروطة لمطالب الشارع ،و ندد المتظاهرون بقيادة فريق القضاة في شعارتهم بخرق الدستور وعدم استقلالية السلطة القضائية وبقائها جهازا من أجهزة السلطة التنفيذية.وردد المتظاهرون شعارات “لا لمصادرة ارادة الشعب” ..”لا لاضطهاد القضاء” .. “نعم لدولة القانون” ..”لا لتضعيف واذلال القضاء”.وهي شعارات من أسرة العدالة تعبيرا عن دعمهم للحراك الشعبي، ولرفض الاجراءات التي أعلن عنها بوتفليقة مؤخرا.

كما انتفض مئات المحضرين القضائيين بعنابة، للمطالبة بتطبيق الدستور، وضد التمديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.في وقفة بعاصمة بونة، رفع المحضرون القضائيون شعارات مطالبة بتطبيق الدستور، مؤكدين على أنّهم من صلب الشعب، لذا يلتصقون بالحراك.ورفض المحضرون القضائيون ما سموها سياسة المماطلة والمراوغة من طرف الرئيس بوتفليقة.

ف-س