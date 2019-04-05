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القضاء يفتح تحقيقا حول تهديدات طالت نساء متظاهرات

Razika kherkhache 5 أبريل 2019 الحدث اضف تعليق 119 زيارة

اعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة عن فتح تحقيق حول شريط فيديو يتضمن تهديدات خطيرة ضد المتظاهرين. وجاء في البيان “بعد تداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لشريط فيديو يتضمن تهديدات خطيرة ضد مواطناتنا، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الرأي العام بفتح تحقيق حول الوقائع لإكتسائها طابعا جزائيا تعرض أصحابها للمتابعة القضائية”. وكان قد انتشر منذ أيام شريط فيديو لأحد لأشخاص وهو يتهم النساء اللواتي يرفعن مطالب حول حقوق المراة في المسيرات برشهن بحمض الأسيد، وهو ما لقي استنكارا واسعا

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