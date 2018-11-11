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القديس أوغستين والأميرعبد القادر في رحاب بونة يوم الاثنين المقبل

لقاء تنظمه سفارة إيطاليا بالجزائر والمعهد الثقافي الإيطالي :
القديس أوغستين والأميرعبد القادر في رحاب بونة يوم الاثنين المقبل

Sabrina Kerkouba 11 نوفمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 46 زيارة

 

يفتح المسرح الجهوي لعنابة ذراعيه يوم الاثنين المقبل، لاحتضان لقاء حول القديس أوغستين و الأمير عبد القادر و  ذلك بمبادرة لسفارة إيطاليا بالجزائر و المعهد الثقافي الإيطالي بالتعاون مع وزارة الثقافة.

الحدث الذي يرفع شعار “العالمية و الإنسانية” يندرج في إطار برنامج “إيطاليا ثقافة  متوسطية” إلى تبليغ الرسالة الإنسانية في أعمال القديس أوغستين والأمير عبد  القادر وذلك في إطار حوار الثقافات ما بين دول ضفتي المتوسط، كما ورد في بيان  للمعهد الثقافي الإيطالي.

يتضمن برنامج هذه التظاهرة تقديم ست مداخلات من طرف خبراء وباحثين من  إيطاليا والجزائر تتناول محاور تعالج الجوانب المرتبطة بإنسانية وعالمية كل من  القديس أوغستين والأمير عبد القادر و كذلك الثراء والتنوع الثقافي لمنطقة  المغرب العربي بالإضافة إلى التراث التاريخي العريق الذي تزخر به الجزائر.

ص ك

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