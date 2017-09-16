القبض على مشتبه به في تفجير مترو لندن

ألقت السلطات البريطانية القبض على شاب، يبلغ من العمر 18 عاما، في مدينة دوفر الساحلية في الجنوب الشرقي من إنجلترا للاشتباه بارتكابه جرائم إرهابية لها علاقة بتفجير مترو أنفاق لندن.

واعتقلت شرطة منطقة كينت المشتبه به في منطقة الميناء بدوفر ويحتجز حاليا في إحدى مخافر الشرطة المحلية. وقالت الشرطة إنها تحدثت مع 45 شاهدا وتلقت 77 صورة ومقطع فيديو للحادث من افراد الجمهور. وأصيب 30 شخصا عندما اندلعت النيران الجمعة في عبوة محلية الصنع على متن أحد قطارات مترو الأنفاق غرب العاصمة البريطانية. إلا أن معظمهم أصيبوا بحروح خفيفة وقد تلقوا العلاج ثم غادورا المستشفات التي نقلوا إليها باستثناء ثلاثة أشخاص لا زالوا في المستشفى، حسب هيئة الإسعاف. ومن المقرر أن تعقد وزيرة الداخلية، أمبر ريد، ااجتماعا في الواحدة نهارا للجنة الطوارئ “كوبرا”.

وقالت السلطات البريطانية إن “الإجراءات الأمنية الحمائية” ستظل سارية المفعول، مضيفة أن مزيدا من أفراد الأمن سينشرون لضمان الأمن. ورفعت السلطات البريطانية درجة التأهب الأمني من “شديد” إلى “حرج” وهي الدرجة القصوى وتعني توقع هجوم وشيك.

وأعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية عن مسؤوليته عن تفجير القنبلة في الساعة 08.20 صباح الجمعة بتوقيت لندن الصيفي.