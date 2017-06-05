القبض على شخص حاول ذبح اب أمام مرأى أولاده بالرغاية

كاد ان يلفظ رب عائلة أنفاسه الأخيرة خلال سهرة رمضانية جمعته مع أولاده ، فصول القضية التي من المترقب أن تعالجها محكمة الرويبة خلال الأيام القليلة المقبلة انطلقت بعد أن تلقت مصالح الأمن الحضاري لبلدية الرغاية بلاغ عن نشوب نزاع حاد بين أحد الجيران بحي الونشريس بالرغاية ، ليتضح فيما بعد بأن المتهم داهم بيت الضحية حاملا معه سيف حاد وقرر ذبحه أمام مرأى أولاده بسبب ما ادعته زوجته بمحاولة الضحية التعرض لها.

المتهم الذي يتواجد حاليا وراء القضبان مسبوق قضائي بتهمة متعلقة بالسب والضرب المفضي للوفاة ولم يمر على خروجه من المؤسسة العقابية بتجلابين أزيد من سنة ليقدم على الفعل مجددا لولا تتدخل الجيران والشرطة في الوقت المناسب .

صالحي.أ