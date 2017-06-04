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القبض على سفاح النساء بالحراش

يستغل الشوارع المهجورة لسرقة الفتيات :
القبض على سفاح النساء بالحراش

nesrine mahfouf 3 يونيو 2017 الحدث تعليق واحد 36 زيارة

من المرتقب أن تبث محكمة الدليل بالحراش خلال الأيام القليلة المقبلة في ملف قضية سرقة باستعمال سلاح محظور والتهديد والذي راحت ضحيتها أزيد من عشرة فتيات.

فصول القضية حسب ما استقته “الجزائر ” من معلومات انطلقت اثر شكوى اودعتها فتاة في العقد الثاني من العمر  امام مصالح الامن الحضري لبلدية الحراش ، بعد تعرضها للسرقة من قبل شاب ملثم باستعمال سلاح  من نوع “ثلاثة نجوم”  خلال مرورها بأحد الشوارع الخالية ببلدية الحراش ، وقد قام  المتهم حسب ما اكدته الضحية بوضع السكين على وجهها و تهديدها بتشويها إن هي حاولت الصراخ أو القيام بأي فعل في حين طلب من صديقتها إفراغ كل محتويات حقيبة يدها و إعطائه كل المال و الهواتف النقالة ثم لاذ بالفرار.

و الغريب أن نفس الشكوى اودعتها عدة فتيات تعرضنا للسرقة من قبل نفس المتهم  الذي تمكنت مصالح الأمن بعد خطة محكمة من القاء القبض عليه.

المتهم حاول انكار التهمة قبل أن تتعرف عليه بعض الضحايا ، ليرضخ للأمر طالبا العفو منهن خاصة وأنه مسبوق قضائي بقضايا مماثلة مشيرا الى انه سيكشف الدواعي الحقيقية للفعل الاجرامي خلال جلسة المحاكمة التي ستجرى الاسبوع الجاري.

صالحي .أ

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تعليق واحد

  1. سميرة
    3 يونيو 2017 في 23 h 39 min

    والله ربي يسطر ولا الواحد اخاف يخرج من الدار ، لكن اللوم على بعض الفتيات التي ترتدي افخر انواع الذهب و حتى هواتف نقالة غالية الثمن مايثير طمع اصحاب الضمائر الميتة

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