الفيلم من إنتاج جزائري-تونسي ويتناول مسيرة أوغسطينوس: احتفالية خاصة لطاقم فيلم “أوغسطينوس ابن دموعها” غدا في الإسكندرية

يرتقب أن يتم الاحتفاء بطاقم فيلم “أوغسطينوس ابن دموعها”، اليوم بمسرح الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة، بعد النجاح الذي حققه الفيلم في الافتتاحية، التي أقيمت يوم 2 أفريل الماضي في الأنبا رويس بالكنيسة المرقسية بالعباسية، حسب ماتداوله موقع الوطن نيوز.

ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويسدل الفيلم الستار عن هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

و الفيلم إنتاج جزائري تونسي مشترك بشراكة فنية متمثلة في كاتب السيناريو والحوار سامح سامي، والمستشار الفني يوسف منصور، والمخرج سمير سيف وقد استغرق إنتاج الفيلم ثلاث سنوات واشترك في إنتاجه أكثر من 500 شخص وصور في الأماكن الطبيعية، التي دارت فيها أحداث الفيلم.

الفيلم بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامي وموسيقي سليم دادة وأشرف على الإنتاج مستشار تنفيذي المصري يوسف منصور ومستشار اعلامي: موسي صبري.

ص ك