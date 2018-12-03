اختارت الهيئة العربية للمسرح الفنان الجزائري، سيد احمد أقومي، ليكتب رسالة اليوم العربي للمسرح، والتي سيلقيها في افتتاح مهرجان المسرح العربي الدورة 11 في القاهرة يوم 10 جانفي 2019.

وحسب مقتطف من رسالة الفنان، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: “جئت للمسرح لأنه حلمي، المسرح هو فن الوهم الذي يؤازر الحقيقة ويقف في وجه الأكاذيب، جئت للمسرح حين أدركت أن الخيال يستطيع تغيير الواقع”.

سيد احمد اقومي واسمه الكامل أحمد مزيان أقومي من مواليد 5 أكتوبر 1940 في الجزائر العاصمة، بولوغين، له عدة أعمال مميزة، كما أنه تألق على الصعيد الخارجي أيضا، إذ يقيم بالخارج منذ 1994، ويُعتبر فنانا معترفا به ومطلوبا جدا في فرنسا وبلجيكا وسويسرا بل وحتى في كندا، حيث أدى عمل «قلادة هيلين» لكارول فريشات، و»السقوط» لبيلجانا سبراجانوفيك، وتقمّص دور الرئيس سلوبودان ميلوزيفيش.

ويمثل أقومي نموذجا للتجديد والتطور الدائمين، اللذين صنعا منه فنانا ناجحا بكل المقاييس حتى في الخارج، إذ يُعتبر اسما فنيا معروفا. كما يتميز « بقيمه إنسانية رفيعة، وتواضعه اللذين جعلا منه إنسانا قريبا من «الأشخاص الحساسين». ويُعد سيد أحمد أقومي «إنسانا وطنيا».

يذكر أن تنظيم الدورة الحادية عشرة لمهرجان المسرح العربي، ستكون في مصر خلال الفترة الممتدة من 10 حتى 16 جانفي المقبل.

ويكرم المهرجان 15 شخصية من رموز المسرح المصري، كما ينظم مؤتمرا فكريا بعنوان -همزة وصل.. نقد التجربة للمسرح المصري-، وورش عمل، ومعارض للكتب والصور الفوتوجرافية، وندوات نقدية تطبيقية للعروض المشاركة، ومؤتمرات صحفية لمناقشة الأعمال، ولقاءات مع مؤسسات مسرحية دولية، وإصدار مؤلفات لمبدعين مصريين، ونشرة يومية لمتابعة الفعاليات، كما يتم خلاله تتويج الفائزين في مسابقة كتابة النص المسرحي الموجه للكبار والصغار والتي يتم الإعلان عنهم قبل نهاية 2018.

صبرينة ك