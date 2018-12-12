الفنان الفكاهي التونسي إكرام عزوز يعرض “سالفي” يوم 16 ديسمبر الجاري في وهران

يرتقب أن يقف الفنان الفكاهي التونسي إكرام عزوز على خشبة مسرح وهران الجهوي “عبد القادر علولة” في 16 ديسمبر الجاري من خلال عرضه لآخر عمله بعنوان “سالفي” (التقاط صورة من قبل صاحبها) والذي حظي بالعديد من الجوائز في مختلف المهرجانات الدولية.

ويعتبر “سالفي” عرضا في “وان مان شو” الذي تتمحور قصته حول عامل نظافة الذي يمثل دوره الفنان الكوميدي المذكور، وفق ما أبرزه مراد سنوسي.

ويحكي العمل المونودرامي “سالفي” الذي أخرج سنة 2017 قصة عامل نظافة عادي يحب عمله ووطنه.

بطبعه الساذج يلقى نفسه في دوامة من المشاكل التي تصل إلى حد اتهامه بالإرهاب، حسبما تتضمنه البطاقة الفنية للعرض.

يذكر أن “سالفي” قد حظي بنحو 12 جائزة خلال مهرجانات دولية بالجزائر والمغرب والسودان وإيطاليا والهند.

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