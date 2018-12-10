الفنان الشاب عبد الله بوحفص: “بسبب تماطل وزارة الثقافة فوتت فرصة المشاركة في حصة “مواهب بريطانيا”

اشتكى الفنان الشاب عبد الله بوحفص من مديرية التعاون والتبادل الخارجي التابعة لوزارة الثقافة، التي تماطلت في منحه وثيقة تسهل عليه الحصول على الفيزا من السفارة البريطانية، وذلك بعد أن تم قبوله للمشاركة في حصة “مواهب بريطانيا”، التي كان يفترض أن تقام صبيحة أول أمس.

بوحفص الذي تذمر من هذه الطريقة غير المفهومة من الوزارة الوصية، والتي جعلته يفوت فرصة العمر، قال لــ “الجزائر” إنه ومنذ 8 نوفمبر الفارط، اليوم الذي تلقيت فيه الدعوة وانا ألهث وراء الحصول على الفيزا لكن لا حياة لمن تنادي، مضيفا إن سفارة بريطانيا في الجزائر، كانت واضحة معي، حيث طلبوا مني الحصول على وثيقة من وزارة الثقافة للحصول على الفيزا، ورغم كل محاولاتي العديدة في التواصل مع الوزارة والمديرية الفرعية للتبادل الخارجي و مصلحة الفنانين، إلا أنهم لم يرسلوا لي الوثيقة إلا مساء الخميس، لكن للأسف بعد فوات الأوان باعتبار أن يومي الجمعة والسبت نهاية الأسبوع وبالتالي فوتت فرصة الوصول للنهائيات.

وأضاف الفنان الشاب، شاركت بعرض “بونتوميم” نوع من المسرح الصامت الذي يعتمد على الحركات و المؤثرات الصوتية فقط، سجلت كأي إنسان عادي في موقع الحصة، وطلبوا مني إرسال رابط فيديو حول العمل المقدم، وتم قبولي، ولكن للأسف العائق كان من وزارة الثقافة.



عبدالله بوحفص ابن الــ 25 سنة ابن بلدية بوسلام ولاية سطيف خريج جامعة سطيف 2 تخصص لغة فرنسية و ممثل مسرحي، أقدم مسرحيات في فرق مسرحية مختلفة في سطيف بجاية و تيزي وزو و عند ولوجي الجامعة تخصصت في أحادي فوق الخشبة بكل أبعاده من مونودرام و وان مان شو فكانت أول عمل لي من نوع المونودرام بعنوان ”الثامنة” ايت تحصلت به على المرتبة الأولى ولائيا في العلمة بسطيف، ثم انتقلت للوان مان شو حيث توجت بالمرتبة الأولى وطنيا في سيرتاشو بقسنطينة بعرض ”رغم كل شيء ‘ كما كان لي عمل أخر في الوان مان شو بعنوان ” احنا هكا” و مونودرام جديد شاركت به في مهرجان الجريد بتونس بعنوان ” طيكوك”…

صبرينة ك