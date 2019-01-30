الفنانة كاميليا ورد: “نعم تصالحت مع قناة الأم بي سي والتمثيل مشروع مؤجل”

أكّدت نجمة “أراب أيدول” الفنانة كاميليا ورد، أن خبر المصالحة مع قناة الأم بي سي، صحيح، حيث قالت: “بالطبع تمّ الصلح بيني وبين مجموعة MBC الحمد لله، كان سوء تفاهم بسيط، أنا لا أنسى فضل المجموعة عليّ، فقد ظهرت عبر قنواتها وتعرّفتم إليّ للمرّة الأولى في “أراب أيدول”، ولو أنّ التجربة لم تكن كما أريد. لكن لا تكرهوا شيئاً عسى أن يكون خيراً لكم. وبالتأكيد ستشاهدونني على قنوات MBC وهذا شرف لي”.

وعن مشاريعها الجديدة ردت كاميليا ورد، “عملي الجديد فسيصدر قريباً، بداية الشهر المقبل، وهو عبارة عن أغنية لبنانية، بما أنّني قدّمت أوّل أغنية عراقية “أموته بإيديا”، ثم مصرية “كل شيء وارد”، ثم الراي، كما قدّمت اللهجة الخليجية والآن اللبنانية. فأنا أعتبر لبنان بلد الأرز بلدي الثاني، وأنا أعشقه وأقيم فيه”.

واعتبرت المتحدثة في ردها على أسئلة قراء إحدى المجلات العربية، أن فكرة التمثيل واردة جداً وقريبة ان شاء الله، لكنّي متمسّكة بمبدأ أنّني لا أقبل بأداء أي دور ما لم يضف إليّ، ولن أمثّل في مسلسل أو فيلم لمجرّد التمثيل”.

وعن الزواج، قالت الفنانة أن كل فتاة تحلم بارتداء فستان الزفاف، وهو قرار شخصي وقد يكون نصيباً، لكن بالفترة الحاليّة الفكرة مستبعدة لأنّي بوارد التركيز على مسيرتي الفنية، كي لا يختلّ التوازن بين الحياة الشخصيّة والفنيّة”.

وأشارت في سياق آخر، أنّ العلاقات بين الفنانين الجزائريين تسودها الاحترام، لكنّها ليست على صلة صداقة كبيرة بهم لأنّها لست مستقرّة في الجزائر. لذا –تقول- علاقتي مع الفنانين من الدول العربية أقوى، لأنّي ألتقي بهم دائماً في دبي وبيروت، حيث أنّي مقيمة حالياً بين البلدين، وتواصلي مع الفنانين الجزائريين شبه منعدم ويتمّ من خلال الواتساب أحياناً بدون ذكر أسماء. أما سهيلة وكنزة لا تربطني بهما علاقة صداقة، فقط احترام لا أكثر ولا أقل”.