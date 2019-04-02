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الفنانة فلة الجزائرية تتراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية

Sabrina Kerkouba 2 أبريل 2019 الثقافة اضف تعليق 175 زيارة

 

فاجأت الفنانة فلة الجزائرية، جمهورها بكشفها عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، والتي عرضتها للكثير من الهجوم والانتقادات، وهو ما دفعها للتراجع عن تصريحاتها حول هذا الأمر، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “الأهبل من يظن أو يفبرك دعايات إني أترشح في أي ميدان سياسي فهو عبيط.. الجزائر ليها رجالها وعز الرجال”.

وأضافت: “انا مواطنة فنانة معارضة ضد الظلم والطغيان. ,ولا لي أي نية غير في ميداني الثقافي مع الحراك الشعبي مع الأحرار إلى الموت من أجل ان تحيا الجزائر التغيير والفرج”.

 

عن Sabrina Kerkouba

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