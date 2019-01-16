من المقرر أن يعقد تكتل النقابات المستقلة لعمال التربية، الأحد المقبل، لقاء، للفصل في خيار الدخول في الإضراب في اليوم الموالي، عقب سلسلة اللقاءات التشاورية التي تعقدها الوزارة منذ الأربعاء الماضي مع الشريك الاجتماعي لدراسة لائحة المطالب.

وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة ، أمس، في تصريح صحفي، أن وزارة التربية الوطنية، عقدت أول أمس لقاءا مع تنظيمه النقابي، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع الاجتماعي لدراسة لائحة المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب ليوم 21 جانفي المقبل، مؤكدا انه من المنتظر أن يعقد التكتل لقاء عشية الإضراب للخروج بقرار موحد بشان خيار شنه من عدمه .

وأكد عمورة أن لقاء أول أمس تميز ” بالنقاش الصريح والمفتوح ” ، حيث أبدى مسؤولو الوزارة ” حسن النية ” في معالجة الملفات المطروحة و خاصة تلك المتعلقة بالجانب البيداغوجي في حين أكدوا أن الجوانب الأخرى على غرار إلغاء المادة 87 مكرر و التمسك بالتقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن و المطالبة باليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية و كذا تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 فتم التأكيد أنها من اختصاص الحكومة و ليس الوزارة.

ر.خ