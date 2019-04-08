الإثنين , أبريل 8 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الفريق قايد صالح يزور الناحية العسكرية الثانية اليوم

الفريق قايد صالح يزور الناحية العسكرية الثانية اليوم

Fella Soltani 8 أبريل 2019 الحدث تعليق واحد 60 زيارة

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من 08 إلى 11 أفريل 2019، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
ويشرف الفريق قايد صالح على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، يهدف لمراقبة المرحلة الثانية من التحضير القتالي ويتفقد بعض الوحدات، ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الثانية.

الوسوم

عن Fella Soltani

شاهد أيضاً

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر2018، اليوم الاثنين 8 أفريل، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية …

تعليق واحد

  1. mehdi mountather
    8 أبريل 2019 في 11 h 22 min

    Les 4 B les partis politique l’APN et le sénat a la poubelle de l’histoire le 8.4.2019 Gaid Salah et aux généraux de mettre les vrais voleurs les hommes d’affaires premier ministre les ministres les députés et les militaires les amis de Gia en prison immédiatement pour éviter un fort séisme a Alger Oran et d’autres wilayas.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super