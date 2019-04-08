الفريق قايد صالح يزور الناحية العسكرية الثانية اليوم

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من 08 إلى 11 أفريل 2019، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
ويشرف الفريق قايد صالح على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، يهدف لمراقبة المرحلة الثانية من التحضير القتالي ويتفقد بعض الوحدات، ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الثانية.
Les 4 B les partis politique l’APN et le sénat a la poubelle de l’histoire le 8.4.2019 Gaid Salah et aux généraux de mettre les vrais voleurs les hommes d’affaires premier ministre les ministres les députés et les militaires les amis de Gia en prison immédiatement pour éviter un fort séisme a Alger Oran et d’autres wilayas.