الفراعنة يهيمنون على جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

هيمنت مصر على جوائز الاتحاد الأفريقي بفوز منتخب مصر بجائزة أفضل منتخب وطني، وفوز محمد صلاح بلقب أفضل لاعب، وحصول هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر على جائزة أفضل مدرب.

وكلل المصري محمد صلاح عاما استثنائيا له ولمنتخب بلاده بفوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم في 2017 متفوقا على السنغالي ساديوماني زميله في ليفربول، والجابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند في حفل مبهر في أكرا عاصمة غانا الخميس. وتفوق صلاح على ماني صاحب المركز الثاني بينما حل أوباميانغ في المركز الثالث. وبات صلاح (25 عاما) ثاني مصري يتوج بهذه الجائزة بعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي الحائز على الكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول” في 1983 والتي كانت تقدم الجائزة حينها وحتى عام 1994 قبل أن يتولى الاتحاد الأفريقي هذه المهمة. لكن صلاح أصبح أول مصري يحصل على الجائزة التي يقدمها الاتحاد القاري لأفضل لاعب ليخلف الجزائري رياض محرز المتوج العام الماضي. وجاء فوز صلاح عن جدارة سواء على صعيد الإنجازات الشخصية أو مع الأندية أو منتخب بلاده. وأحرز صلاح عشرة أهداف مع روما الإيطالي الموسم الماضي خلال 20 مباراة في كافة المسابقات وصنع تسعة أهداف بينما تألق بشدة مع ليفربول وسجل 23 هدفا في 29 مباراة وصنع ثمانية أهداف. واستمرارا للهيمنة المصرية تفوق الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر على المغربي الحسين عموتة مدرب الوداد البيضاوي والألماني جيرنوت رور مدرب نيجيريا ليتوج بجائزة أفضل مدرب في 2017 بينما نال الزامبي باتسون داكا جائزة أفضل لاعب شاب متفوقا على السنغالي كريبين دياتا والمالي سلام جيدو.

عام ذهبي لصلاح.. والأفضل إفريقيا

بعد أن توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، بات صلاح ثاني لاعب مصري في التاريخ يتوج بهذه الجائزة، في عام يوصف بالذهبي بعد قيادته للمنتخب المصري للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018. وحصد نجم المنتخب المصري السابق، والرئيس الحالي للنادي الأهلي، محمود الخطيب، الجائزة عام 1983 كأول مصري يتوج بهذا اللقب، وكانت تمنحها آنذاك مجلة “فرانس فوتبول” بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي “الكاف”. ويأتي تتويج الفرعون المصري (25 عاما) بعد عام مميز، هو الأفضل في مسيرته الاحترافية حتى الآن، سواء مع روما الإيطالي أو ليفربول الإنجليزي، إذ سجل 17 هدفا في البريمييرليغ يحتل بها المركز الثاني في قائمة الهدافين. كما تألق الموسم الماضي أيضا مع روما وساهم في قيادته الى المركز الثاني في ترتيب الدوري بتسجيله 15 هدفا، إلى أن انتقل مطلع الموسم الحالي إلى ليفربول مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، مما جعله أغلى لاعب عربي. ومع المنتخب المصري، ساهم صلاح ساهم في وصول الفريق لنهائي كأس أفريقيا في الغابون، بالإضافة إلى تأهل تاريخي لكأس العالم 2018 بعد غياب طويل. يذكر أن صلاح فاز في وقت سابق بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” لأفضل لاعب في القارة السمراء، وحصد أيضا جائزة أفضل لاعب عربي في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية. وتُوج نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، مساء الخميس، في مدينة أكرا الغانية. وحصل السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول على المركز الثاني، فيما جاء الغابوني بيير أوباميانغ نجم بوروسيا دورتموند في المركز الثالث. وأفادت الأرقام التي عرضها الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي بحصول صلاح على 625 نقطة مقابل 507 لماني و311 لأوباميانغ.

الوداد المغربي أفضل ناد في إفريقيا لأول مرة في تاريخه

توّج نادي الوداد المغربي بلقب أفضل ناد في إفريقيا عن عام 2017، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الذي أقيم في العاصمة الغانية أكرا، أمس الخميس. وتفوق الوداد على كل من الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي في التصويت على لقب النادي الأفضل في القارة السمراء. وكان الوداد المغربي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا 2017،، ولقب الدوري المغربي الموسم الفائت، ليصبح أول فريق مغربي يحقق تلك الجائزة التي بدأت عام 2001.