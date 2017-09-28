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“الفجر الجديد” يدخل معترك المحليات في 23 ولاية

بـ 300 قائمة في البلديات، و17 في المجالس الشعبية الولائية:
“الفجر الجديد” يدخل معترك المحليات في 23 ولاية

eldjazair 28 سبتمبر 2017 الوطني اضف تعليق 27 زيارة

أكد رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش مشاركة حزبه في 23 ولاية في المحليات المقبلة، فيما كشف اتحاد جبهة العدالة عن مشاركته في 36 ولاية.
وقال بن بعيبش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن حزبه سيدخل الانتحابات المحلية المقبلة بـ300 مئة قائمة في البلديات، و17 قائمة للمجالس الشعبية الولائية، من بينها تحالف واحد بولاية سكيكدة.
فيما أكد المكلف بالتنظيم حجير خليف في إتحاد جبهة العدالة والتنمية عن دخول حزبه بـ205 وقوائم في البلديات،و30 قائمة في المجالس الشعبية لتمس مشاركة حزبه 36 ولاية، وقال خليف في تصريح للاذاعة الجزائرية إن الانتخابات باتت عملية مرهقة ، داعيا في السياق ذاته إلى إعادة النظر في العملية قانون الانتخابات ، وتسهيل ملفات الترشيح.
رزاقي جميلة

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