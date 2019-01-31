“الفاف” تجدد عقدها مع الممون الألماني للألبسة الرياضية “أديداس”

جددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” عقدها مع الممون الألماني للألبسة الرياضية “أديداس” بالنسبة للسنوات الاربعة القادمة “بشروط مالية أفضل”

وقع العقد بباريس بحضور رئيس الفاف، خير الدين زطشي بمقر الشركة ذات العلامات الثلاث بقاعة “زين الدين زيدان”، فإن العقد الجديد “احسن من السابق” حيث سيتم تموين كل المنتخبات الوطنية لكرة القدم ( ذكورا واناثا) لكل الفئات العمرية.

و كانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد أعلنت يوم 28 ماي الماضي عن فتح مناقصة وطنية ودولية من اجل اختيار شركة لتموين المنتخبات الوطنية لكرة القدم ( ذكورا واناثا) بالعتاد الرياضي.