الخميس , يناير 31 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الرياضة / “الفاف” تجدد عقدها مع الممون الألماني للألبسة الرياضية “أديداس”

“الفاف” تجدد عقدها مع الممون الألماني للألبسة الرياضية “أديداس”

Sabrina Kerkouba 31 يناير 2019 الرياضة, المنتخب الوطني اضف تعليق 31 زيارة

 

جددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” عقدها مع الممون الألماني للألبسة الرياضية “أديداس” بالنسبة للسنوات الاربعة القادمة “بشروط مالية أفضل”

وقع العقد بباريس بحضور رئيس الفاف، خير الدين زطشي بمقر الشركة ذات العلامات الثلاث بقاعة “زين الدين زيدان”، فإن العقد الجديد “احسن من السابق” حيث سيتم تموين كل المنتخبات الوطنية لكرة القدم ( ذكورا واناثا) لكل الفئات العمرية.

و كانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد أعلنت يوم 28 ماي الماضي عن فتح مناقصة وطنية  ودولية من اجل اختيار شركة لتموين المنتخبات الوطنية لكرة القدم ( ذكورا واناثا) بالعتاد الرياضي.

عن Sabrina Kerkouba

شاهد أيضاً

مساع لحسم الصفقة قبل غلق "الميركاتو":
صراع إنجليزي فرنسي على خدمات بودبوز

boud يتواجد ناديا هدرسفيلد تاون الإنجليزي وبوردو الفرنسي في صراع حاد من أجل الاستفادة من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super