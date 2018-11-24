سيجد المدير الفني لميلان، جينارو غاتوزو، نفسه في موقف محرج غدا الأحد خلال إختياره لتشكيلة فريقه التي ستواجه لاتسيو في مباراة مهمة في صراع المنافسة على المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإيطالي.

و أكثر الخطوط التي ستعاني من الإصابات، هو خط الدفاع والذي سيمر بأزمة حقيقية بسبب غياب كل من قائد الفريق، أليسو رومانولي، الذي سيغيب لفترة قصيرة ولكنها غير معلومة حتى الآن، وزميله ماتيو موساكي،و الذي تعرض لقطع في رباطه الصليبي، إضافة إلى إستمرار غياب ماتيا كالدارا، الذي مازال يتعافى من إصابة في الوتر لحقت به بداية هذا الموسم.

ياسين.س