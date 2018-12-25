الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا تؤكد انخراطها مع توجيهات الرئيس بوتفليقة

أكدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، الانخراط الكامل، مع خطاب رئيس الجمهورية وتوجهاته، الداعية لرفع تحدي تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتنويع المنتوج الوطني للتخلص بشكل أفضل من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعارها في الأسواق الدولية .

عقدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا،جمعيتها العامة العادية الثالثة أمس الأول بباريس وسمح هذا اللقاء السنوي لجميع المنخرطين في الغرفة،بتقييم مسار ونشاط هذه المنظمة.

وحسب بيان ذات الجهة تحوزه”الجزائر” أوكلت لهذه الأخيرة مهمة توعية وتحسيس أعضاء وأفراد الجالية والمؤسسات الفرنسية والجزائرية بغرض إنخراطها، وهيكلة المنظمة على المستوى المركزي و على المستوى الجهوي في فرنسا وفي الجزائر.

وحسب ذات البيان جاء فيه “تعمل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، بالجزائر تحت وصاية الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، على تحسيس السلطات العمومية، المنظمات وبصفة أوسع الرأي العام، على أهمية وعاء وقدرات الجالية التي يمكن تجنيدها لصالح الاقتصاد الجزائري، وعموما جميع النشاطات في مختلف القطاعات الوطنية، سيما في هذه الظروف التي تشهد شحا في الموارد المالية.”

وأضاف البيان”وكان انعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة، فرصة متجددة للتأكيد على الانخراط الكامل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة – فرنسا مع خطاب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الــ64 لاندلاع الثورة التحريرية والذي أكد فيه أنه يجب علينا رفع تحدي تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتنويع المنتوج الوطني للتخلص بشكل أفضل من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعارها في الأسواق الدولية.”

وللتذكير، فمشروع تأسيس غرفة جزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا (CACI France) ، تجسدت في سبتمبر 2014، خلال اجتماع بالسفارة الجزائرية بباريس الذي ترأسه وزير التجارة آنذاك، وجمع أزيد من 20 رجل أعمال من أصول جزائرية لإطلاق جمعية تخضع للقانون الفرنسي لتتحول لاحقا إلى غرفة تجارة. وبعد اللقاءات الجهوية، تم عقد لقاء لإطلاق رسمي للغرفة بالتعاون مع السفارة الجزائرية بفرنسا خلال شهر جوان 2015.

هذا وتسعى غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا لبناء جسر اقتصادي حقيقي بين فرنسا والجزائر، وإعطاء حركية جديدة للشراكة بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الفرنسية عبر مشاريع ذات قيمة مضافة عالية،وتتمثل أهداف غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية بفرنسا، خصوصا في ترقية صورة الجزائر لدى الجالية من رجال الأعمال بفرنسا وخلق جسور لفرص الأعمال بين البلدين،و توجيه الاستثمار الفرنسي نحو الجزائر وتطوير شراكة صناعية ومنتجة بين المتعاملين الجزائريين والفرنسيين،وكذا بحث مخارج للسلع الجزائرية الموجهة نحو التصدير في الأسواق الفرنسية.

ويشار انه ومنذ إطلاق نشاط الغرفة رسميا، قامت بعدة نشاطات سمحت بتجسيد مشاريع شراكة بين المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين في البلدين.

رزاقي.جميلة