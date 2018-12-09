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العيد بن عروس: “الطاهر وطار وآسيا جبار ومحمد ديب هم من وفقوا في كتابة الثورة التحريرية في أعمالهم”

Sabrina Kerkouba 9 ديسمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 44 زيارة

 

 

قال الروائي العيد بن عروس الذي حل ضيفا أول أمس على الجمعية الثقافية “الجاحظية”، أن الأدباء الذين وفقوا في كتابة الثورة التحريرية في أعمالهم، هم الطاهر وطار، آسيا جبار ومحمد ديب، أما باقي الكتاب فكتبوا محطات فقط، وأنا من بينهم.

وفي الندوة التي أقامها الروائي العيد بن عروس ونشطها الأستاذ عبد الرحمن عزوق، والتي تمحورت حول “الثورة في أعمال الروائي الضيف” تحدث  فيها بن عروس عن عدة نقاط ومحطات واقعية تضمنتها روايتيه “”الضباب والمبنى الرمادي” و”رحلة طائر المواسم” بخصوص ثورة أول نوفمبر.

وأثرى الجمهور الحاضر الجلسة بنقاشات جادة، لتختتم  بمداخلة للأستاذ د.محمد تين رئيس الجمعية الثقافية والتي شكر وحيى من خلالها الأستاذ العيد بن عروس على تفضله الجميل بهذه الجلسة الأدبية في ظل ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960.
يذكر أن اللقاء عرف حضور عدة أساتذة على غرار الأستاذ المؤرخ محمد عباس والأستاذ أحمد كروش والأستاذ الدكتور عثمان بدري.

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