“العميد” يقسو على تاجنانت برباعية ويرتقي للمركز الثالث

فاز اليوم الجمعة مولودية الجزائر على ضيفه دفاع تاجنانت بواقع (4-1)، ضمن الجولة الـ17 من الرابطة الأولى موبيليس.

وفي لقاء جرى على ملعب 5 جويلية الأولمبي ودون حضور الجمهور، أمطر “العميد” شباك ضيفه “الدفاع”، برباعية من تسجيل محمد الأمين سويبع في الدقيقة الـ27 من الشوط الأول، قبل أن يضيف زكريا حدوش الهدف الثاني في الدقيقة الـ60، ثم عبد الرحمن بورديم في الدقيقة الـ69، ليقلص بعدها الضيوف النتيجة عن طريق ساي عند الدقيقة الـ85، قبل أن يعود سويبع ويختتم مهرجان الأهداف في الدقيقة الـ88 من اللقاء.

وبهذا ارتقى “العميد” إلى المركز الثاني برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد تاجنانت عند النقطة الـ17 في المركز ما قبل الأخير.