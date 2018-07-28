يخوض عشية اليوم، مولودية الجزائر مباراة هامة ومصيرية، عندما يواجه نادي “تي بي مازيمبي” الكونغولي، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبلدية، بداية من الساعة الـ20:00 ليلا، وهو اللقاء الذي سيكون “العميد”، مطالبا فيه بتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث من أجل الإبقاء على جميع الحظوظ في التأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة القارية، حيث يواجه أشبال كازوني صاحب ريادة المجوعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما تمتلك المولودية أربع نقاط وتحتل المركز الثاني ثم وفاق سطيف الثالث والدفاع الحسني الجديدي صاحب المركز الأخير. وستكون المولودية في مباراة اليوم لأمام حتمية الفوز والاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور القادم، خاصة وأن أوراق المجموعة تبعثرت عقب الفوز الذي حققته تشكيلة وفاق سطيف في الجولة الثالثة على حساب الدفاع الجديدي في ملعب 8 ماي، ما جهل الضغط يشتد على “العميد” الذي ضيع العودة بنقطة التعادل على الأقل من ملعب “مازيمبي” بالعاصمة لوبومباشي لحساب ذات الجولة، ما يجعل التشكيلة مطالبة برد الاعتبار وتأكيد مردود لقاء الذهاب أمام الكونغوليين، حيث أبدى رفقاء الحارس شعال عزمهم الكبير من أجل الفوز وإهدائه للأنصار خاصة بعد خيبة لقاء الذهاب في الكونغو، وكذا بالرغم من لعب المواجهة في تشاكر وليس 5 جويلية الأولمبي، أين كان الأنصار والجميع في بيت المولودية خوضها. من الجانب الفني، يواجه المسؤول الأول عن العارضة الفنية للفريق، برنارد كازوني، مشاكل كبيرة بسبب قلة الخيارات خاصة على مستوى الخط الخلفي، حيث ستكون دكة الاحتياط مدعمة بمدافع واحد فقط ويتعلق الأمر بالعائد من الإصابة إسلام عروس، ما يجعل الحلول في الدفاع شبه منعدمة بالنسبة للطاقم الفني، لاسيما في حال حدوث إصابة مفاجأة أثناء أطوار المباراة، حيث يتجه كازوني إلى إشراك نفس التشكيلة التي واجهت “مازيمبي” في الجولة الماضية، باستثناء غياب الثنائي حشود المعاقب ونقاش المصاب، وسيخلفهما بنسبة كبيرة ميباراكو وبورديم على التوالي. في الجهة المقابلة، يبدو “تي بي مازيمبي”، على أتم الاستعداد لهذه المواجهة، أين حضر في هدوء تام، خاصة بعدما تم تأهيل لاعبيه الأربعة الجدد من طرف “الكاف”، وهي النقطة الإيجابية التي يحاول المدرب ميهايو بانفيل أن يستغلها من أجل ضمان التأهل قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، حيث تنقص فريقه نقطة وحيد من أجل بلوغ الدور ربع النهائي دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

عادل.ب