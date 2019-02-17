الأحد , فبراير 17 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الرياضة / “العميد” يتعرّض لهزيمة ثقيلة ويغادر كأس زايد للأندية العربية

“العميد” يتعرّض لهزيمة ثقيلة ويغادر كأس زايد للأندية العربية

adel boukhalfa 16 فبراير 2019 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 174 زيارة

خرج مولودية الجزائر من منافسة كأس زايد للأندية العربية البطلة، بعدما تعرّض لهزيمة ثقيلة اليوم السبت بنتيجة (3-0) على يد المريّخ السوداني، ضمن لقاء إياب الدور ربع النهائي الذي جرى على أرضية ملعب أم درمان بالعاصمة الخرطوم.

وسجّل أهداف اللقاء اللاعب محمد محمود في الدقيقة الـ25، ثم أضاف الثاني زميله محمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقة الـ32، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول من اللقاء.

وفي المرحلة الثانية لم تتغير الأمور كثيرا بالنسبة لـ”العميد”، حيث تلقى هدفا قاتلا في الدقيقة الـ68 عن طريق نفس اللاعب عبد الرحمن يوسف، لتنهي المواجهة وينتهي حلم الفريق في إنقاذ الموسم.

يذكر أن لقاء الذهاب الذي جرى في 31 جانفي الماضي بملعب 5 جويلية، انتهى على وقع التعادل السلبي.

الوسوم

عن adel boukhalfa

شاهد أيضاً

لجنة الكأس تؤجل لقاءي الكأس بين “السنافر” و”الحمراوة”

أقدمت لجنة تنظيم كأس الجمهورية، على تأجيل لقاءي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من المنافسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super