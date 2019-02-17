“العميد” يتعرّض لهزيمة ثقيلة ويغادر كأس زايد للأندية العربية

خرج مولودية الجزائر من منافسة كأس زايد للأندية العربية البطلة، بعدما تعرّض لهزيمة ثقيلة اليوم السبت بنتيجة (3-0) على يد المريّخ السوداني، ضمن لقاء إياب الدور ربع النهائي الذي جرى على أرضية ملعب أم درمان بالعاصمة الخرطوم.

وسجّل أهداف اللقاء اللاعب محمد محمود في الدقيقة الـ25، ثم أضاف الثاني زميله محمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقة الـ32، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول من اللقاء.

وفي المرحلة الثانية لم تتغير الأمور كثيرا بالنسبة لـ”العميد”، حيث تلقى هدفا قاتلا في الدقيقة الـ68 عن طريق نفس اللاعب عبد الرحمن يوسف، لتنهي المواجهة وينتهي حلم الفريق في إنقاذ الموسم.

يذكر أن لقاء الذهاب الذي جرى في 31 جانفي الماضي بملعب 5 جويلية، انتهى على وقع التعادل السلبي.