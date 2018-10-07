جرت أمس، قرعة الدور الـ16 من كأس زايد للأندية العربية التي جرت في العاصمة السعودية الرياض، والتي أسفرت عن مواجهات نارية، خاصة ممثلي الكرة الجزائرية، فيما شهد حفل القرعة حضور العديد من الوجوه الرياضية العربية. وكما كان متوقعا، ستكون مهمة ممثلي الكرة الجزائرية معقدة نوعا ما، مقارنة بالدور الماضي، بالنظر لتواجد عدد كبير من الأندية العريقة والقوية، حيث سيواجه مولودية الجزائر ووفاق سطيف ناديا النصر والأهلي السعوديان على التوالي، فيما أوقعت القرعة اتحاد الجزائر ضد نادي المريخ السوداني، كما يقترح علينا هذا الدور مواجهات في القمة. ولعل الشيء الإيجابي بالنسبة للأندية الجزائرية، فإن الأفضلية ستكون لناديي “العميد” والاتحاد، حيث سيسافر المولودية إلى السعودية لمواجهة النصر ضمن لقاء الذهاب، ولن تكون مهمّة “العميد” سهلة أمام منافسه الذي يتصدر الدوري المحلي برصيد 15 نقطة، بعد مرور 5 جولات، بدون أي انهزام، على أن تلعب مباراة العودة بالجزائر. ونفس الشيء بالنسبة لجاره اتحاد الجزائر، الذي سيكون هو الآخر على موعد مع مواجهة قوية أمام المريخ السوداني، بالعاصمة الخرطوم في لقاء الذهاب، على أن تكون مباراة العودة بملعب عمر حمادي ببولوغين، عكس وفاق سطيف الذي سيستقبل الضيف الأهلي السعودي ذهابا بملعب 8 ماي بسطيف، فيما سيسافر إلى الرياض لخوض مباراة الإياب. وأسفرت القرعة ذاتها، عن مواجهات مثيرة، أبرزها القمة الاتحاد السكندري والزمالك اللذان سيكونان في مواجهة مصرية خالصة، ستضمن وجود بطاقة مصرية في الدور الربع النهائي، كما سنشهد “داربي” مغاربي، حين يواجه الوداد البيضاوي المغربي نظيره النجم الساحلي التونسي، وكذا مواجهة مثيرة بين النادي الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي. يذكر أن قرعة دور الثمن النهائي، شهدت حضور العديد من الوجوه الرياضية المعروفة على الساحة العربية بمن فيهم نجمي “الخضر” السابقين لخضر بلومي وصالح عصّاد.

عادل.ب