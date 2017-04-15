سيكون عميد الأندية الجزائرية، مولودية الجزائر، بعد ظهيرة غد الأحد، على موعد مع مباراة غاية في الأهمية ستحدد نتيجتها هوية المتأهل إلى دور المجموعات في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث سيستقبل زملاء حشود نادي يونغ أفريكانز التانزاني، على ملعب 5 جويلية، في مباراة إياب الدور 16 مكرر من المنافسة، بعدما خسروا على ملعب العاصمة التانزانية دار السلام في مواجهة الذهاب، بهدف دون مقابل. وتبدو كل الظروف مواتية للعميد لتحقيق فوز مريح يضمن له التأهل لدور المجموعات، بما أن المولودية ستلعب على قواعدها وأمام جماهيرها، كما أن المنافس ليس بالنادي الذي يمكنه الصمود أمام نجوم العميد الذين يطالبهم أنصارهم بالرمي بكل ثقله في هذه النافسة قصد بلوغ أبعد حد فيها ولم لا التتويج بلقبها، سيما بعدما خرج العميد منذ جولات من سباق التتويج بلقب البطولة المحلية.

من جهتها تستقبل شبيبة القبائل، أمسية الغد أيضا، وضمن المنافسة نفسها والدور نفسه، النادي الكونغولي تيبي مازيمبي على ملعب الفاتح من نوفمبر بتيزي وزو، في مباراة صعبة للغاية هي الأخرى بعدما خسر زملاء ريال في الذهاب بلمومباشي بهدفين مقابل لا شيء، وسيكون القبائل مطالبين بتسجيل فوز بفارق ثلاثة أهداف لتحقيق التأهل إلى دور المجموعات، وهي المهمة التي يدرك الجميع في الشبيبة أنها معقدة بالنظر إلى حجم المنافس الذي اعتاد على اعتلاء منصات التتويج في المنافسات الإفريقية خلال العشرية الأخيرة وأصبحت له تقاليد فيها، ويملك تعدادا ثريا أغلب عناصره دولية، هذا دون الحديث عن الإمكانات المادية الكبيرة التي يسخرها رئيس هذا النادي للاعبيه. لكن رغم كل هذا يبقى تحقيق التأهل غير مستحيل إذا لعبت الشبيبة بروحها التي عرفت بها في سنوات خلت، سيما أنها ستكون مدعمة بعاملي الأرض والآلاف من عشاقها في هذا الموعد. هذا وكان مدرب مازيمبي قد صرح الخميس بأن فريقه قادم إلى تيزي وزو من أجل تأكيد التأهل إلى الدور القادم من المنافسة، وهو ما يؤكد صعوبة مهمة الشبيبة.